Лесной фонд Тверской области увеличился на 54 тыс. га за четыре года

Лесной фонд Тверской области за последние четыре года увеличился на 54 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Результаты проделанной работы были рассмотрены 19 мая на заседании межведомственной комиссии. Такого показателя удалось достичь за счет перевода неиспользуемых сельхозземель в лесфонд, а также благодаря работе по своевременной постановке участков на кадастровый учет.

Как отмечают «Тверские ведомости», более всего земель перевели в лесной фонд в Рамешковском, Торопецком, Спировском, Молоковском районах и Осташковском округе.

«Сельхозучастки, покрытые лесом, вовлекаются в работу, предоставляются лесопользователям. Таким образом, мы обеспечиваем сырьем деревообрабатывающие предприятия, предотвращаем незаконные рубки», — отметил губернатор.