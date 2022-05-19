Милонов назвал бургеры McDonald’s бутербродами зла

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Coca-Cola жижей дьявола, а продукцию ресторанов McDonald’s — бутербродами зла. Об этом он заявил в ходе заседания нижней палаты парламента в четверг, 19 мая.

«McDonald’s обещал уйти — не ушел, продолжает свои бутерброды зла давать и Coca-Cola, жижу дьявола, разливать», — цитирует парламентария агентство городских новостей «Москва».

Также Милонов подчеркнул, что необходимо дать определение здоровому образу жизни.

«У нас до сих пор не определено, за что мы боремся. Ведь надо сначала определить дефиниции, отталкиваться от этого, а не только пресловутый алкоголь, который до сих пор не признан злом и ядом, алкоголь и табак. А еще и другие: трансжиры, сахар», — сказал он в ходе обсуждения законопроекта о санитарно-гигиеническом просвещении населения посредством распространения знаний, необходимых для формирования здорового образа жизни.

Ранее в этот день стало известно, что сеть американских ресторанов McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири — Александру Говору, нефтянику из Новокузнецка, сообщается на сайте kp.ru.

Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он приобретает все ресторанное портфолио сети, передает RT. Говор работает с сетью ресторанов почти 10 лет. Сейчас у него функционирует 25 предприятий, бизнесмен открыл их по франшизе. Возможно, сделка потребует согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Предприниматель также обязался выплачивать зарплату сотрудникам в регионах до закрытия сделки.