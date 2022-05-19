Продажу алкоголя на один день ограничат в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на один день ограничат розничную продажу алкоголя. Это связано с празднованием последних звонков.

По данным администрации города, торжественные мероприятия пройдут 21 мая. В этот день ограничат продажу алкоголя в магазинах. Запрет не распространяется на организации, которые оказывают услуги общественного питания, уточняет ИА SakhalinMedia.

Индивидуальным предпринимателям и руководителям торговых объектов даны рекомендации принять меры по недопущению нарушений. Штраф за нарушение для должностных лиц составляет от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических — до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Ранее об аналогичных ограничениях сообщили власти Липецка. Торговлю алкоголем запретят на два дня.