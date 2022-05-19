Генпрокуратура предложила дать прокурорам дистанционный доступ к камерам в СИЗО

Генпрокуратура РФ предложила дать прокурорам удаленный доступ к камерам в следственных изоляторах и колониях. Об этом исполняющий обязанности заместителя начальника управления ведомства по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев сообщил 19 мая на круглом столе в Совфеде.

«Считаем целесообразным решить вопрос обеспечения в режиме реального времени удаленного доступа надзирающих прокуроров к системам видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, что позволит кардинально повлиять на повышение результативности надзорной деятельности», — сказал он.

Зверев отметил, что нарушения права на личную безопасность заключенных и осужденных связаны с ослаблением внимания к этой проблеме со стороны Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

«Одной из причин негативного положения дел в этой сфере является самоустранение соответствующих региональных подразделений ФСИН России от решения задач оперативно-розыскной деятельности по противодействию таким противоправным проявлениям», — подчеркнул он.

Зверев отметил, что ряд руководителей СИЗО и исправительных учреждений не добивается безусловного соблюдения подчиненными работниками порядка применения силы и спецсредств.

Он напомнил, что около 30 уголовных дел были возбужденны только в Саратовской области по событиям, произошедшим в тюремной туберкулезной больнице.

По его данным, всего в России число возбужденных уголовных дел органами предварительного следствия по таким правонарушениям в 2021 году почти вдвое превышает аналогичный показатель за 2020 год. В 2020-м было возбуждено 116 уголовных дел, в 2021 — 205.

14 декабря правозащитник Владимир Осечкин сообщил о появлении очередного архива видеозаписей с пытками в российских колониях и тюрьмах. По его словам, в архиве на 200 Гб могут содержаться записи, сделанные в разных регионах России, в том числе в Красноярске (за 2016–2019 годы), Забайкалье и Приморском крае.

В октябре прошлого года Следственный комитет РФ организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области. 10 ноября 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены. Комиссия центрального аппарата ФСИН организовала проверку в учреждениях ведомства по области, а следователи возбудил ряд уголовных дел.