Прямой эфир
Мир
МИД потребовал сократить количество дипперсонала посольства Словении в Москве
Мир
США рассматривают меры для сокращения доходов РФ от продажи нефти
Общество
Кириенко назвал детей идеологами нового движения «Большая перемена»
Политика
Путин 20 мая проведет заседание Совбеза
Мир
Москва призвала снять санкции ради решения продовольственного кризиса в мире
Спорт
Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России
Мир
В ДНР сообщили о раненом мирном жителе в результате обстрела Горловки
Мир
Шахматы станут обязательным предметом в школах Грузии
Политика
В Госдуме призвали повысить возраст молодежи в России
Мир
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС противостоять политике силы
Экономика
McDonald's продаст бизнес в России сибирскому нефтянику

Генпрокуратура предложила дать прокурорам дистанционный доступ к камерам в СИЗО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура РФ предложила дать прокурорам удаленный доступ к камерам в следственных изоляторах и колониях. Об этом исполняющий обязанности заместителя начальника управления ведомства по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев сообщил 19 мая на круглом столе в Совфеде.

Не пройдет ударом: на пытки в саратовской тюремной больнице готовят новые жалобы
Сколько еще эпизодов может появиться в громком деле

«Считаем целесообразным решить вопрос обеспечения в режиме реального времени удаленного доступа надзирающих прокуроров к системам видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, что позволит кардинально повлиять на повышение результативности надзорной деятельности», — сказал он.

Зверев отметил, что нарушения права на личную безопасность заключенных и осужденных связаны с ослаблением внимания к этой проблеме со стороны Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

«Одной из причин негативного положения дел в этой сфере является самоустранение соответствующих региональных подразделений ФСИН России от решения задач оперативно-розыскной деятельности по противодействию таким противоправным проявлениям», — подчеркнул он.

Зверев отметил, что ряд руководителей СИЗО и исправительных учреждений не добивается безусловного соблюдения подчиненными работниками порядка применения силы и спецсредств.

Он напомнил, что около 30 уголовных дел были возбужденны только в Саратовской области по событиям, произошедшим в тюремной туберкулезной больнице.

По его данным, всего в России число возбужденных уголовных дел органами предварительного следствия по таким правонарушениям в 2021 году почти вдвое превышает аналогичный показатель за 2020 год. В 2020-м было возбуждено 116 уголовных дел, в 2021 — 205.

14 декабря правозащитник Владимир Осечкин сообщил о появлении очередного архива видеозаписей с пытками в российских колониях и тюрьмах. По его словам, в архиве на 200 Гб могут содержаться записи, сделанные в разных регионах России, в том числе в Красноярске (за 2016–2019 годы), Забайкалье и Приморском крае.

В октябре прошлого года Следственный комитет РФ организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области. 10 ноября 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены. Комиссия центрального аппарата ФСИН организовала проверку в учреждениях ведомства по области, а следователи возбудил ряд уголовных дел.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022