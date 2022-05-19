Домашняя собака загрызла пятилетнего мальчика в Красноярске. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

По данным следствия, трагедия произошла 18 мая у частного дома на улице Каурова. Пятилетнего ребенка без признаков жизни с укушенной травмой в области шеи обнаружил отец.

Предварительно установлено, что погибший мальчик жил в доме вместе с родителями. Вечером он гулял во дворе своего дома, когда на него набросилась домашняя собака и укусила за шею.

Мать ребенка в момент случившегося находилась на работе.

Как сообщает «Газета.Ru», семья не состояла на учете в органах МВД, погибший ребенок был единственным.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, отмечает телеканал «360». Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Проверку также начала региональная прокуратура. По информации надзорного ведомства, собака повредила ребенку сонную артерию, из-за чего тот скончался, пишет REGNUM.

По данным «Известий», усыплять собаку не будут, а вернут обратно в приют, откуда семья и взяла ее почти год назад.

17 мая стая агрессивных собак напала на школьника в Бурятии. Агрессивные животные напали на мальчика, который шел из школы. С множеством гематом и рваных ран его отвезли в больницу.