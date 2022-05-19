Песков не считает, что программа импортозамещения в России провалена полностью

В Кремле не согласны с мнением, что в России программа импортозамещения провалена. Об этом в четверг, 19 мая, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса о том, что программа импортозамещения успешна лишь в отчетах отраслевых ведомств.

По словам Пескова, сейчас по данному экономическому направлению продолжаются работы.

«Конечно, говорить о том, что все провалено — вряд ли, наверное, с этим можно согласиться. То, что есть невыполненные планы — да, наверняка, мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать этого нельзя», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас необходимо направить усилия на изменение принципов и методологии работы по импортозамещению, что позволит справиться с новыми вызовами.

Ранее в этот день в интервью «Известиям» спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что данный процесс необходимо пересмотреть и актуализировать. Матвиенко отметила, что программа предполагала слишком плавные темпы импортозамещения. Сейчас же надо ускоряться и обращать внимание на чувствительные отрасли. По ее мнению, полностью импортозамещенным можно считать товар, произведенный в России не на 70%, а на 100%.

12 мая заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов высказал мнение, что России необходимо взять курс на импортозамещение для перестройки экономики в условиях санкций.

В то же время министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров указал, что Россия не ставит перед собой задачу полного импортозамещения всей промышленности.