Прямой эфир
Сюжет:

Песков не считает, что программа импортозамещения в России провалена полностью

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле не согласны с мнением, что в России программа импортозамещения провалена. Об этом в четверг, 19 мая, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса о том, что программа импортозамещения успешна лишь в отчетах отраслевых ведомств.

Поддать газировки: напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России в июне
Какие вкусы производитель предложит вместо флагманских брендов

По словам Пескова, сейчас по данному экономическому направлению продолжаются работы.

«Конечно, говорить о том, что все провалено — вряд ли, наверное, с этим можно согласиться. То, что есть невыполненные планы — да, наверняка, мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать этого нельзя», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас необходимо направить усилия на изменение принципов и методологии работы по импортозамещению, что позволит справиться с новыми вызовами.

Ранее в этот день в интервью «Известиям» спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что данный процесс необходимо пересмотреть и актуализировать. Матвиенко отметила, что программа предполагала слишком плавные темпы импортозамещения. Сейчас же надо ускоряться и обращать внимание на чувствительные отрасли. По ее мнению, полностью импортозамещенным можно считать товар, произведенный в России не на 70%, а на 100%.

12 мая заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов высказал мнение, что России необходимо взять курс на импортозамещение для перестройки экономики в условиях санкций.

В то же время министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров указал, что Россия не ставит перед собой задачу полного импортозамещения всей промышленности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022