Тело пропавшего рыбака нашли спасатели в Амурской области

Тело рыбака, пропавшего на одном из владимирских озер, обнаружили спасатели в Амурской области. Водолазы задействовали эхолот.

Мужчина пропал несколько дней назад. По данным спасателей, в вечернее время он отправился порыбачить и перестал выходить на связь. У водоема нашли перевернувшуюся лодку, весла и одежду. Сотрудники полиции проводили поиски с привлечением кинолога с собакой, а также с использованием квадрокоптера. Исследованием акватории занималась группа водолазов из Благовещенска, пишет ИА AmurMedia.

19 мая тело рыбака было обнаружено на глубине 2,5 м в 5–6 м от берега. Погибшего передали следственно-оперативной группе.

В Мурманской области спасатели оказали помощь рыбаку, который провалился под лед на снегоходе.