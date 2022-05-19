Четыре улицы в Липецке назовут именами Героев Советского Союза

В Липецке четыре улицы назовут именами выдающихся людей. Таким образом увековечат память Героев Советского Союза Валентины Гризодубовой, Бориса Голубовского, Александра Кириллова и ветерана Великой Отечественной войны Владимира Бычкова.

Депутаты горсовета рассмотрели этот вопрос на заседании комиссии. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на ближайшей сессии 31 мая.

Сейчас у новых улиц только номера. Они находятся в планируемой многоэтажной застройке в районе улиц Железнякова и Ботанической.

Lipetskmedia отмечает, что во время заседания комиссии звучал вопрос о том, почему предложения об увековечивании памяти рассматриваются не один год. На что депутат Евдокия Бычкова объяснила, что для этого есть четко прописанная процедура, а имена героев должны быть названы центральные улицы.

GOROD48, в свою очередь, пишет, что городская администрация подготовила справки о каждом из этих выдающихся людей. Из них следует, что лишь летчик-ас Валентина Гризодубова, скончавшаяся в Москве в 1993 году, не имеет прямого отношения к Липецку. Борис Голубовский, скончавшийся от ран в июне 1945 года, танкист, ставший Героем Советского Союза при освобождении литовского городка Нямунеле-Радвилишкис, был призван в армию из Липецка. 94-летний Владимир Бычков умер в мае 2016 года, а 95-летний Александр Кириллов — в сентябре того же года.



Липецкое отделение ОНФ предлагало также увековечить память еще одного известного липчанина-фронтовика, Петра Кащенко, инициатора строительства в городе памятника Победы. В 2011–2014 годах общественник, имеющий знак № 1 «Доброволец Липецкой области», собрал для монумента 2,8 млн рублей. В итоге памятник Победы открыли на одноименной площади 8 мая 2015 года.

Почетный гражданин Липецка умер на 94-м году жизни в июне 2019 года. В департаменте градостроительства и архитектуры пояснили, что должно пройти пять лет после кончины лица, имя которого решено увековечить.