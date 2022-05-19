Порядка 1 млн рублей выделили на освещение микрорайона Инты

Из бюджета города Инты (Республика Коми) выделили 1 млн рублей на восстановление освещения в микрорайоне Восточный. Об этом сообщает городская администрация.

Дорога в жилой сектор осталась без освещения в 2021 году. Местный житель обратился с проблемой к властям, после чего глава округа Владимир Киселев поручил предусмотреть средства в бюджете для финансирования работ.

Работы были выполнены на этой неделе. Специалисты установили новые опоры и провели линии электропередачи, смонтировали современные светодиодные фонари.

Как рассказал глава округа ИА «Комиинформ», состояние системы освещения в Восточном последние два года было аварийным. Столбы сгнили, провода и светильники были старыми. Несколько лет специалисты пытались восстановить линию, но безуспешно.