США рассматривают меры для сокращения доходов РФ от продажи нефти

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает различные варианты по отрезанию России от доступа к существенной части платежей за поставляемую ею нефть. Об этом в четверг, 19 мая, пишет The New York Times.

Как отмечают авторы публикации, добиться сокращения доходов России Вашингтон намерен путем введения обязательного перевода финансов за ввозимую из РФ нефть на эскроу-счета под угрозой санкций. Если эти меры примут, то Москва сможет получить доступ к платежам за свои энергоресурсы только для покупки товаров первой необходимости, то есть для лекарств и продуктов питания.

Впрочем, предупреждают авторы публикации, попытка таким образом разрушить центральную роль России в глобальной энергетической экономике может привести к эскалации взаимоотношений США с Индией, Китаем и другими государствами, которые покупают у России нефть.

8 мая администрация президента США по итогам виртуальной встречи стран G7 опубликовала заявление, где указано, что государства «семерки» берут на себя обязательства постепенного отказа от импорта нефти из России. Они посчитали, что это и сокращение зависимости от ископаемого топлива нанесут сильный удар по главной артерии экономики РФ.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донбасса. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Рестрикции коснулись энергетического сектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты, а также рекордную инфляцию.

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