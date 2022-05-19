Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний»

Великобритания расширила санкции в отношении авиакомпании «Аэрофлот»: к запрету на использование воздушного пространства страны добавилась заморозка активов. В список рестрикций попали также «Уральские авиалинии» и дочернее предприятие «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия». Версия документа об ограничениях на сайте правительства Британии была обновлена 19 мая.

Согласно публикации, «Аэрофлот» — крупнейшая авиакомпания России, она поддерживает правительство страны, а также получает от него поддержку. Это возможно благодаря ведению бизнеса в «стратегически важном секторе транспорта».

Новые ограничения нацелены блокировать получение прибыли компанией от слотов в аэропортах Великобритании. Согласно данным, стоимость слотов составляет £50 млн, это $62 млн. Так, в Хитроу — аэропорту Лондона — у «Аэрофлота» было зарезервировано 70 слотов, что представляет собой менее 1% от общего количества.

Утверждается, что и «Уральские авиалинии» осуществляют стратегически важную для РФ деятельность, поэтому активы и этой компании заблокированы.

Запрет на использование воздушного пространства Великобритании авиапарком «Аэрофлота», ровно как и другими связанными с РФ или российскими гражданами бортами вступил в силу, когда 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. При этом в отношении британских воздушных судов были приняты зеркальные меры. Всего с начала специальной операции РФ Великобритания ввела ограничения в отношении более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, журналистов и предприятий.

Цели спецоперации — как рассказали в Кремле, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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