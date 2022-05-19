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Больше 1,1 тыс. жителей Сахалина переехали из аварийного жилья

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Больше 1,1 тыс. жителей Сахалинской области переехали из аварийного жилья в новые квартиры к началу мая 2022 года. Всего в 2022 году жилищные условия улучшат 5 тыс. человек.

По словам губернатора Валерия Лимаренко, в 2021 году сдано рекордное количество жилья — 503 тыс. кв. м, что соответствует порядка 7 тыс. квартир. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. Глава региона подчеркнул, что Сахалинская область существенно нарастила объемы жилищного строительства и первой в России приступила к реализации новой программы расселения аварийного фонда.

Новостройки сданы в Корсакове, Поронайске, Углезаводске, селах Стародубское, Зональное, а также на Итурупе. Почти треть строящегося жилья в регионе является социальным. Кроме того, разворачиваются площадки под крупные жилые кварталы. Примером является проект микрорайона «Горизонт» на Охотской трассе, куда до 2025 года заедут порядка 3 тыс. человек. В Южно-Сахалинске построят комплексы «Уюн» и «Северный городок» почти на 20 тыс. человек.

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