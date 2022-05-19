Около 405,3 тыс. га полей засеяли яровыми культурами в Амурской области

Посевная кампания продолжается в Амурской области. Аграрии засеяли яровыми культурами 405,3 тыс. га полей, что выше уровня прошлого года на 117 тыс. га.

Порядка 148,5 тыс. га занимают зерновые культуры. Ячмень высадили на 42 тыс. га, пшеницу — на 73,2 тыс. га. Под кукурузу отвели 14,3 тыс. га. Еще 0,6 тыс. га на текущий момент занимает тритикале, пишет ИФ AmurMedia. Общая площадь посева зерновых по итогам весенней кампании составит 245 тыс. га.

К севу сои приступили практически все районы Приамурья, кроме Зейского и Магдагачинского. На текущий момент засеяно 247 тыс. га, что выше уровня прошлого года на 134 тыс. га. В шести районах ведется сев кормовых культур, в пяти районах — овощей. Картофель займет 2,3 тыс. га, к его посадке приступили в Благовещенском, Завитинском, Константиновском, Октябрьском, Свободненском и Тамбовском районах.