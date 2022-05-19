Песков: В Кремле не знают деталей плана Италии по урегулированию на Украине

В Кремле в настоящее время не знают деталей плана Италии по Украине, однако приветствуют участие всех, кто может способствовать урегулированию. Об этом в четверг, 19 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия. Пока мы, к сожалению, не знаем деталей этого плана, мне неизвестно, доводилось ли это как-то по дипломатическим каналам, это мы узнали из СМИ», — заявил журналистам Песков.

Ранее в этот день итальянские СМИ рассказали, что Рим предложил ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине, начиная с прекращения огня и заканчивая договором по «спорным территориям» и многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе. Документ, как сообщается, направлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо генсеку ООН Антониу Гутерришу, с планом ознакомили и представителей стран «большой семерки».

План содержит четыре этапа, согласно им, все действия, от прекращения огня и до финальной стадии заключения международных соглашений, будут проходить под наблюдением таких стран, как Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль. Также идет речь об участии ООН и Евросоюза.

17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина вышла из переговорного процесса с Россией. Ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило. Дипломат отметил, что Украина пытается размыть уже достигнутые в ходе переговоров с Россией договоренности.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».