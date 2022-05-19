Более 2 тыс. человек приняли в пионеры в центре Орла

В Орле на площади Ленина в ряды пионеров приняли более 2 тыс. человек. Торжественная линейка прошла 19 мая и была посвящена 100-летию Всесоюзной пионерской организации.

Школьников, добившихся высоких результатов в учебе, труде, творчестве и спорте, приветствовали ветераны пионерского движения и педагогического труда. Некоторым подросткам галстуки повязали губернатор и члены регионального правительства, пишет InfoOrel.ru.

В рамках праздника состоялась торжественная церемония возложения цветов к стеле «Орел — город воинской славы». Эту честь доверили юнармейцам поста № 1.