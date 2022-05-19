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Карякин заявил о поддержке спецоперации в Донбассе ведущими шахматистами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В топ-20 мирового шахматного рейтинга есть гроссмейстеры, которые поддерживают специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал российский гроссмейстер Сергей Карякин на марафоне «Новые горизонты».

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«Я не стремился быть лидером сопротивления. Просто я не боялся говорить правду. Большинство умных людей понимают, где правда, а где лукавство. Но многие боятся высказаться, опасаясь санкций. Я уже сталкивался с антироссийскими настроениями, когда в 2014 году поддержал присоединение Крыма. Уже тогда на какое-то время меня отстранили от участия в западных турнирах», — заявил Карякин.

Ряд лиц из мирового рейтинга, по словам гроссмейстера, лично поддержали его и действия России. Теперь проведение исключительно внутренних турниров никак не скажется на профессионализме шахматистов.

21 марта комиссия этики Международной шахматной федерации заявила о дисквалификации российского шахматиста на шесть месяцев из-за его политической позиции. До этого Карякин открыто высказывался в поддержку российской спецоперации по защите населения Донбасса. 6 апреля Федерация шахмат России сообщила о намерении подать апелляцию на решение FIDE по Карякину.

26 апреля гроссмейстер заявил, что международные федерации больше не ищут предлогов для отстранения от соревнований спортсменов из РФ, им для этого достаточно просто национальности. В этой связи Карякин призвал сконцентрироваться на проведении турниров внутри России и с дружественными странами.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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