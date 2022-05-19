Последние звонки планируют провести на открытом воздухе в Омской области

Торжественные линейки для выпускников в школах Омской области планируют организовать на открытом воздухе. Об этом сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на директора департамента образования Ольгу Онищенко.

При организации последних звонков на улице максимальная численность учащихся составит 120 человек. Если погодные условия вынудят проводить мероприятия в зданиях, то каждый класс будет праздновать окончание школы отдельно. Кроме того, из-за COVID-19 будут действовать санитарные правила, согласно которым одного выпускника могут сопровождать не более двух человек с защитными масками.

Последние звонки пройдут в 689 образовательных учреждениях более чем для 19,8 тыс. девятиклассников и почти 8 тыс. учеников 11-х классов. Мероприятия запланированы на 21 мая. Выпускные вечера для одиннацатиклассников состоятся 25 июня, у девятиклассников — 30 июня.