Прямой эфир
Мир
МИД потребовал сократить количество дипперсонала посольства Словении в Москве
Мир
США рассматривают меры для сокращения доходов РФ от продажи нефти
Общество
Кириенко назвал детей идеологами нового движения «Большая перемена»
Политика
Путин 20 мая проведет заседание Совбеза
Мир
Москва призвала снять санкции ради решения продовольственного кризиса в мире
Спорт
Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России
Мир
В ДНР сообщили о раненом мирном жителе в результате обстрела Горловки
Мир
Шахматы станут обязательным предметом в школах Грузии
Политика
В Госдуме призвали повысить возраст молодежи в России
Мир
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС противостоять политике силы
Экономика
McDonald's продаст бизнес в России сибирскому нефтянику

Последние звонки планируют провести на открытом воздухе в Омской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торжественные линейки для выпускников в школах Омской области планируют организовать на открытом воздухе. Об этом сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на директора департамента образования Ольгу Онищенко.

При организации последних звонков на улице максимальная численность учащихся составит 120 человек. Если погодные условия вынудят проводить мероприятия в зданиях, то каждый класс будет праздновать окончание школы отдельно. Кроме того, из-за COVID-19 будут действовать санитарные правила, согласно которым одного выпускника могут сопровождать не более двух человек с защитными масками.

Последние звонки пройдут в 689 образовательных учреждениях более чем для 19,8 тыс. девятиклассников и почти 8 тыс. учеников 11-х классов. Мероприятия запланированы на 21 мая. Выпускные вечера для одиннацатиклассников состоятся 25 июня, у девятиклассников — 30 июня.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022