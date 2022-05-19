В Польше заявили о готовности строить базы для постоянных подразделений НАТО

Польские власти готовы строить военные базы для НАТО, на которых смогли бы постоянно дислоцироваться легкие подразделения. Об этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил в четверг, 19 мая, выступая на конференции Strategic Ark в Варшаве.

«Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе», — сказал он.

Моравецкий также заявил, что опасается территориальных претензий России, передает RT.

«Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО», — добавил польский премьер.

Решение Североатлантического альянса принять это предложение может стать компромиссом. Накануне Латвия, Литва, Эстония и Польша потребовали увеличить военный контингент НАТО на их территории, в том числе снабдив его средствами ПВО, сообщает телеканал «360».

При этом Италия и Франция не поддержали эту инициативу, сообщает телеканал «Звезда». В настоящее время значительная часть сил НАТО сосредоточена на базах в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. Базами руководят США, Великобритания, Германия и Канада.

Ранее, 15 мая, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО продолжать наращивать поставки военной помощи Украине.

Он также рассказал, что большое внимание участники встречи уделили обсуждению возможностей ускоренного приема в альянс Финляндии и Швеции, а также подготовке к саммиту в июне в Мадриде, на котором должна быть принята новая стратегическая концепция организации.