Прямой эфир
Мир
МИД потребовал сократить количество дипперсонала посольства Словении в Москве
Мир
США рассматривают меры для сокращения доходов РФ от продажи нефти
Общество
Кириенко назвал детей идеологами нового движения «Большая перемена»
Политика
Путин 20 мая проведет заседание Совбеза
Мир
Москва призвала снять санкции ради решения продовольственного кризиса в мире
Спорт
Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России
Мир
В ДНР сообщили о раненом мирном жителе в результате обстрела Горловки
Мир
Шахматы станут обязательным предметом в школах Грузии
Политика
В Госдуме призвали повысить возраст молодежи в России
Мир
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС противостоять политике силы
Экономика
McDonald's продаст бизнес в России сибирскому нефтянику

В Польше заявили о готовности строить базы для постоянных подразделений НАТО

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польские власти готовы строить военные базы для НАТО, на которых смогли бы постоянно дислоцироваться легкие подразделения. Об этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил в четверг, 19 мая, выступая на конференции Strategic Ark в Варшаве.

Чужое море: как вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на безопасность России
Сами эти страны мало выиграют от своего решения

«Постоянные базы союзников должны быть созданы в странах восточного флага НАТО. Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе», — сказал он.

Моравецкий также заявил, что опасается территориальных претензий России, передает RT.

«Россия должна знать, что мы не уступим ни пяди территории НАТО», — добавил польский премьер.

Решение Североатлантического альянса принять это предложение может стать компромиссом. Накануне Латвия, Литва, Эстония и Польша потребовали увеличить военный контингент НАТО на их территории, в том числе снабдив его средствами ПВО, сообщает телеканал «360».

При этом Италия и Франция не поддержали эту инициативу, сообщает телеканал «Звезда». В настоящее время значительная часть сил НАТО сосредоточена на базах в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. Базами руководят США, Великобритания, Германия и Канада.

Ранее, 15 мая, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО продолжать наращивать поставки военной помощи Украине.

Он также рассказал, что большое внимание участники встречи уделили обсуждению возможностей ускоренного приема в альянс Финляндии и Швеции, а также подготовке к саммиту в июне в Мадриде, на котором должна быть принята новая стратегическая концепция организации.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022