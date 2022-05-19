Водитель отечественной легковушки пострадал в ДТП под Энгельсом

В Энгельсском районе Саратовской области в результате столкновения двух отечественных легковушек пострадал человек. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла 18 мая на 344-м км автодороги Тамбов – Саратов – граница Казахстана. Столкнулись «Лада Приора» с 63-летним мужчиной за рулем и ВАЗ-2107, которым управлял 33-летний водитель, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате ДТП различные травмы получил водитель «семерки». Его госпитализировали в медучреждение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

18 мая в Татарстане в результате столкновения вахтового микроавтобуса с грузовиком погиб человек. Следователи возбудили уголовное дело.