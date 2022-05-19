Объем импорта из России в Японию в апреле увеличился на 67,3%

В Японии резко вырос импорт из России. Об этом 19 мая сообщает на своем сайте издание Asahi Shimbun.

По сравнению с показателями апреля 2021 года объем импорта в абсолютных цифрах увеличился на 67,3%. Рост был вызван высокими ценами на энергоресурсы, полагают эксперты.

В целом японский импорт показал в апреле рекордные значения и достиг общей суммы около 8,9 трлн иен (4,4 трлн рублей). Страна стала больше закупать нефти (рост на 99,3%), сжиженного природного газа (151,6%) и угля (198,6%), говорится в публикации.

Причинами растущих показателей эксперты называют ослабление курса иены и ситуацию на Украине.

Одновременно почти на 70% упал экспорт из Японии в РФ. В стоимостном выражении он составил 23,77 млрд иен (около 11,7 млрд рублей), отмечает «Газета.Ru».

16 мая сообщалось, что в апреле в Японии зафиксировали рекордный рост оптовых цен на фоне ситуации на Украине. Индекс оптовых цен в стране поднялся на 10%, что стало самым резким ростом за период с января 1981 года.

Как полагают аналитики, в первую очередь это связано с ростом цен на энергоносители и сырье, который последовал в связи с антироссийскими санкциями.

14 мая главы МИД стран – участников «большой семерки» заявили, что G7 намерена продолжить усилия по политической и экономической изоляции России. G7 намерена «как можно быстрее» активизировать усилия по сокращению зависимости и отказу от российских энергоносителей. В «большую семерку» входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

В конце прошлой недели, 13 мая, сообщалось, что крупнейшая в Японии компания по продаже нефтепродуктов Eneos прекратила закупку российской нефти. Глава компании Такэси Сайтое уточнял, что последняя партия нефти из России была получена в апреле.

В этот же день министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что страна запретит экспорт в Россию 3D-принтеров и другого высокотехнологичного оборудования. Мера одобрена правительством страны и вступит в силу 20 мая.

11 мая совокупный государственный долг Японии превысил $9,5 трлн, показатель растет седьмой год подряд. Долг формируют из суммы облигаций, ценных бумаг и временных заимствований. Расходы возросли в пандемию на социальные и медицинские нужды. Таким образом, на каждого жителя Японии приходится $76 тыс. госдолга.

9 мая Япония ввела санкции против еще 71 российской компании, включая концерн по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей» и корпорацию по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение».

Также под рестрикции попало более 140 человек, среди которых 133 гражданина РФ, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и родственники Геннадия Тимченко, представители властей ЛНР и ДНР.

В настоящее время в санкционные списки Японии уже входят более 700 граждан РФ, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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