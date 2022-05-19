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Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк единогласно переизбран в качестве главы организации на новый четырехлетний срок. Отчетно-выборная конференция ФХР прошла в Москве 19 мая.

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Третьяк был единственным кандидатом на данную позицию. Как он отметил, в планах — защита интересов российских хоккеистов, попавших под санкции, на международном уровне.

«Спасибо делегатам правления, что дали возможность работать дальше. У нас много работы, особенно касаемо детского хоккея и взрослой сборной. У нас есть планы, чтобы найти возможность ей выступать. Будем защищать свои интересы в международной федерации. Всё будем делать в том направлении, чтобы в полной боевой готовности вернуться в хоккейную семью», — сказал президент ФХР журналистам по окончании голосования.

В феврале Международная федерация хоккея (ИИХФ) ввела санкции в отношении российской и белорусской федераций. Национальные и клубные команды двух стран пропустят все международные соревнования, которые пройдут в 2022 году. Также Россия лишилась права на проведение молодежного чемпионата мира – 2023.

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года, он переизбирался на пост в 2010 и 2014 годах. Переизбрание в 2022 году станет для Третьяка уже пятым сроком на посту.

В качестве достижения на своей должности президент ФХР не раз отмечал множество построенных в стране катков, а также национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина», разработанную несколько лет назад. В нее входят многочисленные методические материалы для детско-юношеских тренеров. По задумке она должна привести к единым стандартам подготовки игроков, чтобы облегчить их путь на взрослый уровень, что должно в перспективе дать большой приток высококлассных хоккеистов.

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