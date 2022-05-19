Самара присоединится к экомарафону «День Волги»

В Самаре состоится экологическая акция «День Волги – 2022». Она пройдет в субботу, 21 мая, в поддержку нацпроекта «Экология».

Основные события развернутся в Октябрьском районе на пляже в районе спуска с улицы Советской Армии. Организаторы призывают жителей города поучаствовать в экологическом субботнике и обещают большой праздник с развлекательной программой для всей семьи, а также квесты и задания, за выполнение которых можно получить призы, пишет НИА «Самара».

Экологический марафон «День Волги» по расчистке берегов реки состоится не только в Самаре, но и в Нижнем Новгороде, Казани и Волгограде. В Нижнем Новгороде экологическая акция пройдет на Волжской набережной, в Казани — на пляже «Нижнее заречье», а в Волгограде — на пляже в Краснослободском городском поселении.

Традиция празднования «Дня Волги» зародилась в 2008 году в Нижнем Новгороде. Одноименная акция по очистке волжских берегов в поддержку национального проекта «Экология» была впервые проведена АНО «Национальные приоритеты» 21 мая 2021 года. Тогда участникам удалось собрать 10 т мусора.