Ряд наиболее влиятельных британских политиков не только не способствуют дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но и откровенно ему мешают. Так колумнист агентства Bloomberg Панкадж Мишра охарактеризовал действия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, главы МИДа Лиз Трасс и министра обороны Бена Уоллеса в своей статье в четверг, 19 мая.

Журналист обвинил политиков в попытках поднять свои рейтинги за счет специальной военной операции по защите мирных жителей в Донбассе. Так, репутация Джонсона в феврале текущего года пострадала после скандальной вечеринки, на которой он присутствовал в разгар пандемии. Тогда он «нарушил ограничения, которые ввело его же правительство».

«Трасс и Уоллес напоминают футбольных болельщиков, кричащих с трибун, а не министров иностранных дел и обороны серьезной страны», — написал Мишра.

По его словам, их риторика еще более воинственная, чем у премьер-министра, поэтому в случае его ухода ничего не изменится. Это при том, что он лично посещал Киев и беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским в отличие от своих коллег.

«Проблема в том, что Джонсон фактически разжигает (специальную военную операцию), в которой Великобритания не участвует. Вместо этого украинцы сражаются и умирают, а их страна опустошается и обезлюдела», — добавил автор.

12 мая Бен Уоллес заявил о том, что страна не ввязывалась и не будет напрямую ввязываться в конфликт с Россией.

3 мая Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения. По его словам, британское правительство подготовило новый пакет военной помощи Украине на сумму £300 млн ($375 млн).

23 апреля стало известно об отправке британских диверсантов на Украину. По данным источника в российских силовых структурах, речь идет о специалистах по диверсиям, партизанской войне и переворотам из состава особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS). По данным информатора, задачей диверсантов является организация диверсий в подконтрольных России районах Украины.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». Кроме того, она же 20 апреля сообщила, что с начала спецоперации киевский режим привлек на Украину около 7 тыс. иностранных наемников из 63 стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима в том числе для обеспечения безопасности России.

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