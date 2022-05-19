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СК РФ завел новые уголовные дела против украинских военных

СК РФ завел уголовные дела против украинских военных, причастных к гибели мирных жителей ЛНР и ДНР
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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В отношении украинских военнослужащих, причастных к гибели мирных жителей Донецкой и Луганской народный республик (ДНР и ЛНР), возбуждены уголовные дела. Об этом в четверг, 19 мая, говорится в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

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Отмечается, что за период с 14 по 18 мая следствием задокументированы обстрелы украинской стороной ряда населенных пунктов и городов ЛНР и ДНР.

«В результате артиллерийских и минометных обстрелов погибли девять мирных жителей, получили ранение 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Повреждены 98 жилых домов, здания нескольких детских садов, школ, другие объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, следствие установило, что одним из командиров, отдававших приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры, является начальник оперативного отделения штаба 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Черниченко, а также командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вячеслав Вессер.

Также к совершению преступлений причастен ряд украинских командиров, в том числе Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Александр Бондаренко, Артем Пучков и др.

Днем ранее украинские войска открыли огонь по поселку Пантелеймоновка в ДНР. В результате повреждены многоквартирный жилой дом и детский сад № 26 «Золотой ключик».

15 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило об обстреле территорий республики. В результате действий украинских военных было ранено шесть мирных жителей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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