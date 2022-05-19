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Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира «Азова» Паламара

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Заместитель командира украинского батальона «Азов» Святослав Паламар («Калина») сдался в плен. Об этом в четверг, 19 мая, в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

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Предположительно, замкомандира сдался вечером 18 мая, выйдя с завода «Азовсталь». По словам военкора, ожидается «итоговая пресс-конференция Калины», однако официального подтверждения этой информации нет.

Накануне в Минобороны России заявили, что заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики и украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен. По данным ведомства, за последние сутки сдались в плен 694 бойца.

Вышедшие с предприятия националисты и украинские военные заверили, что с ними обращаются хорошо, кормят и оказывают медицинскую и другую помощь. Тем самым подчеркивается, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым и не проявляя в их адрес агрессии.

Ранее, 16 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о приказе президента России Владимира Путина отменить штурм мариупольского завода и предоставить возможность украинским военным, сложившим оружие, выйти с заблокированного комбината, гарантировав им сохранение жизни.

В Донбассе продолжается спецоперация по защите мирных жителей, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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