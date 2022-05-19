МИД России выразил послу Латвии протест из-за решения сейма о мемориалах

Министерство иностранных дел России выразило послу Латвии в Москве протест по причине решения сейма о советском мемориальном наследии. Об этом 19 мая сообщило дипведомство.

16 мая стало известно, что доступ к памятнику Освободителям Риги в Пардаугаве будет закрыт до 31 августа. Отмечалось, что такое решение было принято в свете событий 9 и 10 мая 2022 года, когда латвийские граждане возлагали цветы к монументу советским воинам-освободителям, несмотря на противодействие латвийских властей и уборку цветов с помощью экскаватора.

В тот же день министерство иностранных дел Латвии официально уведомило посольство РФ о приостановке действия 13-й статьи двустороннего договора о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом, латвийские власти в одностороннем порядке отказались от обязательств по защите памятников ветеранам Великой Отечественной войны.

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