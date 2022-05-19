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«Ростех» заявил о готовности перевести авиакомпании на свою систему бронирования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Авиакомпании России в случае введения санкций будут переведены с зарубежной системы бронирования на отечественную. Об этом 19 мая заявили в «Ростехе».

Билет нормальный: S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования
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«Можно ожидать, что дальнейшие шаги затронут зарубежные системы бронирования, которые используют перевозчики», — отметили в госкорпорации.

В случае отказа зарубежных систем бронирования от исполнения обязательств будет использован вариант системы с экстренным подключением компаний к сервису «Ростеха». Это займет не более 24 часов.

«Технологически мы полностью к этому готовы. Коллапса отрасли не будет», — уточнили в компании.

Ранее в четверг министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе просветительского марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание» заявил, что российские авиакомпании не останутся без системы бронирования в случае отказа зарубежных систем от работы в России.

«Хочу вас заверить, во всяком случае в авиации, — это то, чего не случится», — сказал министр.

Как он обратил внимание, раньше использовались иностранные системы бронирования только потому, что они присутствовали на рынке дольше, чем разрабатываемые российские.

«Сейчас все российские компании, они очень быстро стали переходить на систему «Леонардо» — это российская наработка, ее разрабатывала одна из компаний корпорации «Ростех», — добавил Савельев.

В настоящее время «Леонардо» работает параллельно с другими сервисами. В апреле «Уральские авиалинии» перешли на эту систему бронирования.

В начале мая авиакомпания S7 Airlines в ходе внутреннего тендера выбрала новую систему бронирования рейсов; ею станет российская ОРС, которой владеет «Онлайн резервейшн систем» (принадлежит совладельцу Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталию Ванцеву). Об этом «Известиям» рассказал гендиректор ОРС Александр Сизинцев.

По его словам, S7 уже провела испытания резервной системы бронирования ОРС на случай отключения действующей — испанской Amadeus.

Идея заменить зарубежные системы бронирования национальными продуктами обсуждается уже несколько лет. «Ростех» начал работу над проектом такого сервиса в 2014 году.

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