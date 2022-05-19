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Замкомандира группировки «Айдар» арестовали в Ростове-на-Дону

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Фото: соцсети
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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя командира подразделения украинской националистической группировки «Айдар» Дениса Мурыгу. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила пресс-служба суда.

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«Арест на один месяц и 30 суток, до 16 июля», — заявили в суде.

Ранее в этот же день сообщалось о его задержании.

Мурыга вступил в группировку в начале 2015 года, впоследствии его назначили заместителем командира подразделения в Лисичанске. По ряду данных, он принимал участие в подрыве моста, в результате которого погибли представители Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Также в четверг депутат народного совета ЛНР первого созыва Светлана Коноплева рассказала в беседе с «Известиями» о жестокости, с которой обращались с пленными боевики «Айдара». Депутат попала в плен в 2014 году во время перевозки тел двух погибших ополченцев. По ее словам, несколько траурных процессий были расстреляны и люди прыгали в могилы, чтобы остаться в живых.

17 мая в Минобороны РФ сообщили, что боевики «Айдара» удерживают пациентов и персонал больниц Запорожья. На нижних этажах больниц, расположенных на Соборном проспекте и улице Победы, оборудовали огневые позиции и разместили склады боеприпасов. При этом персонал и пациентов больниц удерживают в качестве живого щита.

4 апреля попавший в плен националист, ранее служивший в «Айдаре», рассказал, как иностранные инструкторы тренировали боевиков для зачистки населенных пунктов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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