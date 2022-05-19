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Больше 40 участков дорог отремонтируют в подмосковном Одинцове

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Покрытие обновят на 41 участке дорог в Одинцовском городском округе. Общая протяженность ремонта составляет 69 км.

На данный момент работы ведутся на девяти дорогах. Всего планируется отремонтировать 34 участка муниципальной дорожной сети и семь участков региональной сети. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Пять участков для ремонта местные жители выбрали с помощью портала «Добродел». Наибольшее количество голосов набрала дорога «Можайское шоссе — ст. Голицыно». Кроме того, на Можайском шоссе выполнят капитальный ремонт участка протяженностью 492 м.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области в 2022 году планируют отремонтировать свыше 118 км дорог. Муниципалитеты получили свыше 1,8 млрд рублей на выполнение работ.

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