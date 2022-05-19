Юристы оценили возможность «Газпрома» выиграть дело по иску польской PGNiG

В случае с иском польской газовой компании PGNiG к «Газпрому» и «Газпром экспорту» с требованием выплат процентов за переплаты за поставки в 2014–2020 годах нужно быть готовым к худшему сценарию, не совсем благоприятному для российской стороны. Об этом заявил «Известиям» юрист, медиатор Юрий Капштык в четверг, 19 мая.

«Суд будет явно относиться предвзято, пытаясь найти оправдания, которые будут во вред российской стороне», — сказал юрист.

Ранее в этот же день стало известно, что PGNiG потребовала от «Газпрома» и ООО «Газпром экспорт» выплаты процентов по $1,5 млрд переплаты за поставки в 2014–2020 годах. Отмечалось, что запрос о возбуждении арбитражного разбирательства направлен российской стороне 31 марта 2022 года. Основанием иска стало требование польской компанией выплаты процентов по переплаченной PGNiG суммы за природный газ, поставленный с ноября 2014 года по февраль 2020-го. PGNiG теперь ожидает ответа «Газпрома» на обращение в арбитраж.

«Перерасчет процентов по переплаченной сумме за газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года, подвергается сомнению, потому что только в марте 2020 года суд принял решение о пересчете цены за газ раз в три года, поэтому закон обратной силы не имеет», — сказал Капштык.

Он считает, что создавать прецедент в виде пересчета уплаченных процентов за все годы в этой ситуации будет юридически неправильным. Следовательно, можно ожидать того, что суд будет рассматривать период с момента отклоненной апелляции российской стороны, и за год-полтора этот срок может быть удовлетворен, сказал медиатор.

Однако если подтвердится, что формула расчета процентов за газ дает право перерасчета по другой методике, в которой будут учтены иные факторы, возможно, суд вынесет решение, согласно которому все неустойки можно погасить в виде взаимозачета за поставляемый на сегодняшний день газ, допустил юрист.

Член ассоциации юристов России, эксперт по информационной безопасности Евгения Мешкова также полагает, что шансы «Газпрома» выиграть дело невелики, так как выплаты по результатам пересмотра цен из-за признания формулы выставления счетов устаревшей ПАО «Газпром» уже произведены в 2020 году.

Так как по условиям газпромовского контракта порядок расчетов подлежит пересмотру раз в три года, возможно, предложить PGNiG заключение допсоглашения на взаимовыгодных условиях, поддерживающих баланс между возможной выплатой «Газпромом» польской стороне процентов от суммы «переплаты» и объемом подтверждаемого, потребляемого польской компанией газа, заключила Мешкова.

В декабре 2020 года Стокгольмский арбитражный суд отклонил апелляцию «Газпрома», поданную относительно условий контракта с PGNiG, много лет закупавшей газ у российского холдинга. Судебный спор касается изменения принципов ценообразования по заключенному еще в 1996 году договору.

Принцип расчетов контракта — «бери или плати», согласно которому Польша обязана закупать у «Газпрома» 8,7 млрд куб. м газа ежегодно. Но со временем PGNiG посчитала формулу выставления счетов устаревшей. Такая возможность договором предусмотрена, поэтому формально Варшава воспользовалась правом пересмотра цен раз в три года правомерно.

В марте 2020 года PGNiG выиграла промежуточный «раунд» судебных разбирательств: суд согласился с тем, что цены можно пересмотреть. Тогда объем «переплат» достиг $1,5 млрд, которые российский холдинг выплатил в июле 2020 года.