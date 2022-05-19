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Главы МИД России и Ирана обменялись мнениями по ситуации на Украине

Лавров обсудил с иранским коллегой Абдоллахианом ситуацию на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом ситуацию на Украине. Телефонный разговор глав МИД двух стран состоялся 19 мая, сообщили в российском ведомстве.

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«Основное внимание было уделено ключевым вопросам двусторонних отношений, а также перспективам возобновления полноценной реализации совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду актуальных региональных и международных проблем, включая ситуацию на Украине», — сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Ранее, 14 мая, советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди отметил, что Европейские страны должны вести разумные отношения с Россией, чтобы выйти из экономического кризиса.

4 мая посол РФ в Тегеране Леван Джагарян рассказал в беседе с «Известиями», что Россия и Иран на фоне антироссийских санкций усилили сотрудничество в сфере туризма, военного дела, а также ускорили переговоры об интеграции национальных платежных систем «Мир» и Shetab.

1 апреля замглавы иранского Центробанка по международным делам Мохсен Карими заявил, что власти Ирана предложили России меры по уходу от американских санкций. Он также сообщил, что Иран готов проводить торговые операции с РФ в национальных валютах двух стран, договоренности на этот счет уже есть.

30 марта Лавров также заявил о наращивании партнерства России и Ирана. На встрече с Абдоллахианом министр подчеркнул, что Москва в отношениях с Тегераном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные санкции Запада. В свою очередь, глава иранского МИДа заявил, что Тегеран выступает против введения односторонних санкций в отношении России.

24 февраля глава МИД Ирана указал, что корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТО.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на проведение Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

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