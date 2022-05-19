Власти Харькова снесли памятник Александру Невскому

В Харькове в четверг, 19 мая, снесли памятник великому князю киевскому Александру Невскому, установленный на улице Академика Павлова в 2004 году в честь празднования 350-летия города. Об этом рассказали в местной новостной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Каменную фигуру князя, спасавшего Киевскую Русь от набегов иноземных захватчиков, зацепили тросом и повалили при помощи грузовика. После чего остатки памятника отвезли на ближайшую свалку», — говорится в сообщении.

Бронзовая фигура полководца высотой в три метра была выполнена скульптором Сейфаддином Гурбановым и располагалась на четырехметровом постаменте, обитом гранитом.

14 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении демонтировать в украинской столице свыше 40 памятников и памятных знаков. Кроме того, по словам градоначальника, депутаты приняли решение «декоммунизировать» название арки Дружбы народов. Теперь она называется «Арка Свободы украинского народа».

17 апреля в Харькове украинские националисты демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Бюст полководца был снят и вывезен в неизвестном направлении.

За день до этого мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, улицы города могут получить имена деятелей нацистской Германии.

14 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что будут демонтированы указатели российских городов с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров на Думской площади.

11 апреля в Ужгороде снесли памятник русскому писателю и поэту Александру Пушкину. 9 апреля это было сделано в Тернополе, а 7 апреля — в Мукачево.