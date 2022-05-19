Эксперт оценил заявление Финляндии о неразмещении баз НАТО и ядерного оружия

Конкретных планов по размещению ядерного оружия или иностранных баз на территории Финляндии и Швеции нет, однако в случае принятия стран в блок они присоединятся к стратегии НАТО, направленной в том числе на сдерживание России. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал «Известиям» глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

По его словам, само по себе заявление означает стремление нынешнего руководства Финляндии и Швеции попытаться, в том числе, снизить риски конфронтации с Россией.

«С военно-политической точки зрения, понятно, что конкретных планов по размещению тактического ядерного оружия и иностранных баз на территории Финляндии и Швеции нет, но на самом деле не это самый критичный фактор: серьезный аспект — это присоединение Хельсинки и Стокгольма к стратегии НАТО, которая включает курс на сдерживание России, и распространение на них ядерных гарантий в рамках коллективной обороны. Это и дает основания говорить о неизбежном нарастании конфликтного потенциала между РФ и Финляндией и Швецией», — подчеркнул Данилов.

Как отметил эксперт, с политической точки зрения эти заявления можно оценивать как позитивные и вполне прагматичные, направленные на снижение рисков. Они также могут быть рассчитаны на сложный период между подачей заявки и ратификацией, предположил он.

«В военно-политическом же плане эти заявления не будут существенно влиять на военно-стратегическое мышление ни НАТО, ни России», — заключил Данилов.

Ранее в этот день премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос о размещении в стране баз или ядерного оружия НАТО не стоит на повестке дня после вступления блок.

При этом глава финского правительства выразила уверенность, что после вхождения в НАТО Финляндия сохранит статус посредника в международных процессах, каким отличалась при сохранении нейтралитета. Членство страны в Североатлантическом альянсе станет актом мира, а не объявлением войны, заверила Марин.

С Турцией же, которая выступила против приема Финляндии и Швеции в НАТО, нужно вести диалог, заключила политик.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, рассказал, что Анкара проинформировала НАТО о решении сказать «нет» вступлению этих стран в Североатлантический альянс.

Накануне Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

При этом, по данным СМИ, Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

17 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что включение Турции в программу производства истребителей F-35 Lightning и снятие ограничительных мер за закупку российского зенитного ракетного комплекса С-400 являются условиями одобрения Анкарой вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы любые новые кандидаты на членство в НАТО признавали ее озабоченность курдскими ополченцами как внутри Турции, так и за ее границами — в Сирии и Ираке.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.