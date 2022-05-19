Bloomberg узнало о желании Китая закупить допобъемы нефти из России

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Bloomberg: Китай обсуждает с Россией покупку дополнительных объемов нефти
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Китай обсуждает с Россией покупку дополнительных объемов нефти. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает агенство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Китай стремится пополнить свои стратегические запасы дешевой российской нефтью, что является признаком того, что Пекин укрепляет свои энергетические связи с Москвой, в то время как Европа работает над запретом импорта», — говорится в сообщении.

По данным агентства, переговоры ведутся на правительственном уровне, нефтяные компании принимают в них лишь незначительное участие.

4 мая газета Financial Times сообщила, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая увеличили закупки российской нефти после того, как западные страны начали вводить санкции против энергоресурсов из России. В материале говорится, что Пекин остается «в тени» и при этом получает российские энергоресурсы, невзирая на действия Вашингтона и его партнеров.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов 26 апреля рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая в условиях существования новых антироссийских санкций. Он пояснил, что сотрудничество с КНР затрагивает торговлю, финансы, борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также инвестиционные вопросы.

21 апреля председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Азиатского экономического форума раскритиковал антироссийские санкции, заявив о том, что политика «выбрасывания за борт» одной страны недопустима. Для преодоления надвигающихся кризисов мировому сообществу наоборот следует действовать сообща, утверждает китайский лидер.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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