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Эксперты рассказали об участившихся кибератаках на крупный бизнес России

Group-IB: запрашиваемые кибермошенниками суммы выкупа достигли рекордных сумм
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Атаки программ-вымогателей третий год подряд являются одной из самых серьезных и разрушительных угроз в сфере кибербезопасности. К такому выводу пришли эксперты Group-IB в своем регулярном отчете, опубликованном 19 мая.

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Компания второй год выпускает отчет, посвященный одной из опасных угроз для бизнеса и госсектора во всем мире — шифровальщикам. В новом отчете «Программы-вымогатели 2021-2022» специалисты перечислили самых агрессивных операторов шифровальщиков, которые совершили наибольшее число кибератак в мире. В список вошли группы LockBit, Conti и Pysa.

При этом суммы выкупа, которые злоумышленники запрашивали, достигли рекордных значений — средний размер составил $247 000.

Как выяснили в Group-IB, основные цели вымогателей по-прежнему приходятся на Северную Америку, Европу, Латинскую Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион. В число самых нашумевших инцидентов 2021 года с участием шифровальщиков вошли нападения на концерн Toshiba, американскую трубопроводную систему Colonial Pipeline и крупнейшего производителя мяса JBS Foods.

При этом существенно, более чем на 200%, возросло количество атак программ-вымогателей на российские компании. Наиболее активными в России оказались операторы шифровальщиков Dharma, Crylock, Thanos. При этом в последнее время злоумышленники нацелены в России исключительно на крупный бизнес — от 5000 сотрудников — из отраслей строительства, страхования, агропромышленного комплекса.

Также выросло количество реагирований экспертов Лаборатории цифровой криминалистики Group-IB на атаки — в первом квартале 2022 года этот показатель вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам специалистов, все более распространенным среди злоумышленников становится давление на жертву. Так, хакеры начали угрожать компаниям публикацией их конфиденциальных данных. Кроме того, вымогатели чаще стали заниматься «ребрендингом», то есть сменять свои названия в качестве ответа на повышенное внимание к ним со стороны исследователей и правоохранительных органов.

«В 2021 году киберугроза №1 впервые получила серьезный отпор — начались аресты участников преступных групп, часть вымогателей вынуждены были залечь «на дно» или замести следы, проводя ребрендинг. Однако, несмотря на некоторую обеспокоенность киберпреступного сообщества, атаки представителей других партнерских программ продолжаются — так что говорить о закате шифровальщиков пока еще рано. Почти 70% инцидентов, над расследованием которых работает наша Лаборатория, приходятся на атаки с использованием программ-вымогателей и мы полагаем эта тенденция сохранится и в текущем году», — отметил руководитель Лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Олег Скулкин.

12 мая зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тыс. человек. Он пояснил, что Сбербанк с конца февраля находится под непрерывными кибератаками.

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