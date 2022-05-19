Потепление до +30 градусов прогнозируют в Приморском крае

Синоптики прогнозируют жару на территории Приморского края. Температура воздуха повысится до +30 градусов.

Согласно прогнозам, резкое потепление ожидается 20 мая. Воздух прогреется до +21…+30 градусов. При этом ночью в регионе пройдут осадки, которые закончатся в светлое время суток, пишет Vostokmedia.

Во Владивостоке температура будет существенно ниже. На пике столбики термометров покажут +21…+23 градуса.

Также синоптики подготовили прогноз погодных аномалий на июнь 2022 года. Средняя температура за месяц составит +13…+18 градусов. Осадков выпадет больше среднего многолетнего значения.