Больше 660 га горящей травы потушили в Амурской области за сутки

За минувшие сутки в Амурской области ликвидировали 16 палов сухой травы. Общая площадь горения превысила 660 га.

По данным регионального управления МЧС, пожары зарегистрированы в Благовещенске и Зее, а также Белогорском, Бурейском, Завитинском, Ивановском округах, Благовещенском, Магдагачинском и Тамбовском районах. Об этом сообщает «Амурская служба новостей». Высокий класс пожарной опасности установлен в Бурейском и Завитинском округах, Благовещенском, Октябрьском и Свободненском районах.

В регионе проведено 275 профилактических рейдов. В отношении нарушителей правил пожарной безопасности составлены 32 протокола об административных правонарушениях.

С начала пожароопасного сезона было составлено свыше 1,3 тыс. протоколов. Общая сумма штрафов превысила 4,2 млн рублей.

Сутками ранее в регионе ликвидировали 11 пожаров. Общая площадь горения составляла 65 га.