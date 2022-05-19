Работу котельной приостановили в поселке из-за паводка в Якутии

Работу котельной №1 приостановили в селе Березовка в Среднеколымском районе Якутии. Такие меры приняты в связи с угрозой подтопления населенного пункта.

Оборудование котельной демонтировано и вывезено в безопасное место, пишет ИА SakhaNews. Кроме того, сотрудники ЖКХ заранее провели противопаводковые мероприятия и подготовили все силы и средства. Котельную подготовят к эксплуатации после спада воды.

Согласно прогнозам, рост уровня воды в реке Березовке продолжится и в ближайшие сутки достигнет критической отметки. Вероятно подтопление пониженных участков местности, в том числе десяти дворовых территорий. На случай усугубления ситуации с паводком подготовлен пункт временного размещения.

По данным на утро 19 мая, уровень воды в реке составлял 958 см. Критической считается отметка 1000 см.