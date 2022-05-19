В МВД разъяснили алгоритм визуального определения неисправности автомобиля

Некоторые неисправности транспортных средств автоинспекторы могут определить визуально. При этом предположения, что все неисправности будут определяться таким образом, не соответствуют действительности, пояснили 18 мая в МВД, комментируя ранее опубликованный проект порядка осуществления надзора за соблюдением водителями требований законодательства.

«Согласно стандарту, некоторые неисправности транспортных средств могут быть определены визуально или органолептически. Например, если нарушена герметичность гидравлического тормозного привода, на световых приборах отсутствуют рассеиватели, шины имеют внешние повреждения — пробои, порезы или разрывы, обнажающие корд, а также расслоен каркас или отслоены протектора и боковины», — пояснили в ведомстве ТАСС.

Кроме того, в данный список нарушений относятся внесенные изменения в конструкцию транспортного средства без разрешения ГИБДД.

Ранее в этом месяце сообщалось, что согласно новому порядку надзора, органолептическая проверка определена как проверка, выполняемая с помощью органов чувств квалифицированного специалиста, то есть без использования средств измерений. Такой метод автоинспекторы будут применять в том числе при осуществлении контроля безопасности колесных транспортных средств в эксплуатации.

До этого, в апреле, в МВД уточнили право ГИБДД проверить авто даже при предъявлении водителем диагностической карты. Как отмечали в ведомстве, основанием для этого служит наличие визуальных признаков поломки транспортного средства, угрожающих безопасности на дороге. В случае их подтверждения принимается решение в соответствии с действующим законодательством.