Песков прокомментировал заявления об «оккупации» территорий Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 мая прокомментировал заявления о якобы «оккупации» российскими войсками территорий Украины.

Он пояснил, что освобожденным регионам необходимо обеспечивать жизнедеятельность и гарантировать соцобеспечение. И пауз в решении этих вопросов быть не может.

«Многие районы без света и воды, этим нужно заниматься. Есть необходимость первоочередных мер, которые продиктованы заботой о людях», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он отметил, что любые шаги «имеют свою предтечу», в вопросе об освобожденных территориях в Донбассе, речь идет исключительно о выражении «воли жителей этих регионов».

Песков сакцентировал внимание на том, что без выражения воли жителей, «без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить», невозможно предпринимать каких-либо действий.

18 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, Россия будет восстанавливать объекты на освобожденных территориях Украины и финансировать их. Помимо этого, планируется запустить максимальный оборот рубля, а жителям Запорожской области в этом месяце выплатить пенсии и зарплаты в рублях. Отмечается, что власти предпринимают все необходимые меры для помощи населению в интеграции. Говоря о будущем Запорожской АЭС, которая, по его словам, готова поставлять электроэнергию и Украине, зампред правительства заявил, что в том случае, если страна не станет оплачивать услуги АЭС, атомная электростанция переключится на работу только на российский рынок.

7 мая глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что железнодорожное пассажирское сообщение Крыма с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено в полном объеме. Днем ранее стало известно, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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