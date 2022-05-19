Автобусы пустят до Мамонтовой пустыни под Тамбовом для паломников

В Тамбовской области в Мамонтовой пустыни в воскресенье, 22 мая, состоятся торжества в честь дня памяти Святителя Николая Чудотворца. По традиции это религиозное мероприятие посещает много паломников из разных городов России. Для их удобства из Тамбова в Мамонтову пустынь будут ходить автобусы.

Специальные рейсы организует региональное управление автомобильных дорог и транспорта. В пресс-службе областной администрации ИА «ОнлайнТамбов.Ру» рассказали, что из Тамбова автобусы будут отправляться от Спасо-Преображенского кафедрального собора с 7:00 до 8:30. А из Мамонтовой пустыни можно будет уехать с 12 до 13 часов. Стоимость билета в оба конца составит 300 рублей.

Возникновение обители Мамонтова пустынь связано с Николаем Чудотворцем. По преданию в XVII веке старец Мамонт после долгих молитв нашел на берегу озера икону святого. В честь этого события в этом месте основали монастырь, который просуществовал до 1930-х годов.