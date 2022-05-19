Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о планах разработать до конца года ракету типа «Искандер»
Авто
Завод Yokohama в Липецкой области возобновит производство шин летом
Мир
Эрдоган заявил о невозможности для Турции отказаться от российского газа
Мир
В посольстве России заявили о планах поставить медикаменты КНДР
Мир
Италия предложила ООН план урегулирования ситуации на Украине
Общество
Песков подтвердил планы Путина обсудить индексацию соцвыплат
Экономика
Орешкин назвал курс рубля абсолютно рыночным
Мир
Песков назвал арест активов РФ «веянием моды» в ряде государств
Экономика
Bloomberg узнало о желании Китая закупить допобъемы нефти из России
Мир
Власти Харькова снесли памятник Александру Невскому
Политика
Главы МИД России и Ирана обменялись мнениями по ситуации на Украине

Риелтор оценил вероятность падения цен на недвижимость в России

Риелтор Бендриков оценил вероятность падения цен на недвижимость в России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Падение цен на недвижимость в ближайшей перспективе маловероятно, поскольку собственники не готовы идти на уступки потенциальным покупателям из-за уровня инфляции в России. Такое мнение высказал в четверг, 19 мая, риелтор Олег Бендриков.

Каждому своя: чем обернется падение на рынке вторичного жилья
В сфере недвижимости сейчас царит резкое снижение спроса и начало ценовой коррекции

По его словам, сделки на вторичном рынке практически отсутствуют и ситуация может измениться только после снижения ставки ЦБ РФ хотя бы до 10%.

«Сейчас мы видим, что по вторичке собственники не идут на снижение цен. Первичка вверх не идет, но и не дешевеет: благодаря льготной ипотеке и индивидуальным предложениям от застройщиков такого масштабного спада, как на вторичку, которая упала практически до нуля, там нет», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Бендриков напомнил, что если раньше в одном банке могли заключаться 3–4 сделки по вторичной недвижимости в день, то теперь это максимум одна сделка в неделю. Кроме этого, сделки заключаются только живыми деньгами, покупатели не берут ипотеку. При этом продавцы не идут на торг.

«Конечно, всё зависит от ситуации, бывают и срочные продажи, когда продавцу нужно быстро получить деньги, но всё же это исключение. В любом случае цены могут упасть максимум на 5–10%. Хотя прогнозировать сейчас какую-то динамику практически нереально», — сказал эксперт.

Он отметил, что с земельными участками ситуация похожая, особенно если речь о дорогой недвижимости.

«Никто не торгуются, люди просто ждут, пока появится покупатель, готовый заплатить требуемую сумму, не уступают даже полмиллиона при сделке в 30. Мы же видим, что цены выросли на всё — вплоть до хлеба и яиц, не осталось не поднявшихся позиций. Чисто психологически люди в этих условиях не готовы к торгу», — считает Бендриков.

После снижения ключевой ставки также не стоит ожидать значительного падения цен. Данная мера принесет оживление на рынке недвижимости, отметил он.

По мнению Бендрикова, оживления можно будет ждать при снижении ставки хотя бы до 10%, тогда ипотека в разных банках будет колебаться в пределах 11,5–12%.

Ранее в этот день директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил включить в категорию молодых семей родителей моложе 40 лет, чтобы больше россиян могли получать жилищные субсидии.

Это предложение поддержал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев, сообщает телеканал «360».

Накануне премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке увеличат до 30 млн и 15 млн рублей соответственно.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в беседе с «Известиями» пояснил, что правительство страны позволило сочетать льготную ставку кредита по ипотеке с рыночной или иной субсидируемой. Для этого была увеличена сумма кредита, который может быть взят с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей. При этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, а остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022