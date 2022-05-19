Риелтор оценил вероятность падения цен на недвижимость в России

Падение цен на недвижимость в ближайшей перспективе маловероятно, поскольку собственники не готовы идти на уступки потенциальным покупателям из-за уровня инфляции в России. Такое мнение высказал в четверг, 19 мая, риелтор Олег Бендриков.

По его словам, сделки на вторичном рынке практически отсутствуют и ситуация может измениться только после снижения ставки ЦБ РФ хотя бы до 10%.

«Сейчас мы видим, что по вторичке собственники не идут на снижение цен. Первичка вверх не идет, но и не дешевеет: благодаря льготной ипотеке и индивидуальным предложениям от застройщиков такого масштабного спада, как на вторичку, которая упала практически до нуля, там нет», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Бендриков напомнил, что если раньше в одном банке могли заключаться 3–4 сделки по вторичной недвижимости в день, то теперь это максимум одна сделка в неделю. Кроме этого, сделки заключаются только живыми деньгами, покупатели не берут ипотеку. При этом продавцы не идут на торг.

«Конечно, всё зависит от ситуации, бывают и срочные продажи, когда продавцу нужно быстро получить деньги, но всё же это исключение. В любом случае цены могут упасть максимум на 5–10%. Хотя прогнозировать сейчас какую-то динамику практически нереально», — сказал эксперт.

Он отметил, что с земельными участками ситуация похожая, особенно если речь о дорогой недвижимости.

«Никто не торгуются, люди просто ждут, пока появится покупатель, готовый заплатить требуемую сумму, не уступают даже полмиллиона при сделке в 30. Мы же видим, что цены выросли на всё — вплоть до хлеба и яиц, не осталось не поднявшихся позиций. Чисто психологически люди в этих условиях не готовы к торгу», — считает Бендриков.

После снижения ключевой ставки также не стоит ожидать значительного падения цен. Данная мера принесет оживление на рынке недвижимости, отметил он.

По мнению Бендрикова, оживления можно будет ждать при снижении ставки хотя бы до 10%, тогда ипотека в разных банках будет колебаться в пределах 11,5–12%.

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