Захарова пошутила на тему поддержки Францией расширения НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на поддержку Франции по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Шуточный комментарий она написала 19 мая в своем Telegram-канале.

«С точки зрения логики Елисейского дворца все четко: организации, у которой «умер мозг», срочно понадобились новые члены. Доноры?» — говорится в публикации.

16 мая сообщалось о том, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение о расширении Североатлантического альянса.

В конце марта в Китае напомнили о том, что не так давно французский лидер заявил на предвыборном митинге, что Россия применила к НАТО пробуждающий электрошок, а это означает, что мозг альянса больше не мертв. Это отсылка на «теорию смерти мозга НАТО», которую Макрон озвучил в интервью The Economist в декабре 2019 года. Она в свое время вызвала бурю негодования в западном мире. Тогда говорилось о том, что западная гегемония приходит в упадок из-за неспособности справиться с кризисом.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. В тот же день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о расширении.

В комментарии «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал, что Турция обладает правом затормозить оперативное принятие Финляндии и Швеции в альянс, поскольку у Анкары есть определенные условия. Политик отметил, что при присоединении к блоку нового члена необходимо, чтобы это решение получило одобрение всех действующих участников НАТО. Несмотря на стремительный курс Финляндии и Швеции на членство в альянсе, на которое рассчитывают США, не все страны разделяют подобное расширение, о чем помимо Турции высказалась Италия. Ранее 19 мая Захарова также выразила мнение о том, что долгие годы Запад практически втягивает и навязывает будущим членам тех или иных альянсов свои мнения и требования, «но весь мир — это не только эти страны».

В России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент страны Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить за тем, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.