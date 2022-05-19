Эрдоган заявил о невозможности для Турции отказаться от российского газа

Президент Турции Тайип Эрдоган в четверг, 19 мая, заявил, что страна не способна отказаться от поставок российского газа.

«Мы получаем 50% объемов природного газа из России. Для нас это стратегический вопрос, и это стратегические отношения. Мы не можем их разорвать», — заявил Эрдоган на встрече с представителями турецкой молодежи в Анкаре.

16 мая главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил о готовности Анкары направлять газ в Европу из Восточного Средиземноморья. По его словам, топливо может стать альтернативным источником энергии для Евросоюза, который хочет снизить свою зависимость от российского газа.

6 мая заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 5 мая сообщил, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок российского газа. Несмотря на то что шестой пакет антироссийских санкций включает в себя запрет на поставки российской нефти, Боррель уточнил, что рынок нефти глобален и существуют иные поставщики, а газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны.

При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в эфире Rádió Kossuth заявил, что Венгрия наряду еще с девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам. А по информации Bloomberg на 12 мая, уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями РФ.