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Завод Yokohama в Липецкой области возобновит производство шин летом

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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Японский завод по производству автомобильных шин Yokohama в Липецкой области возобновит работу летом. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 19 мая сообщил глава региона Игорь Артамонов.

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«Сегодня на встрече руководитель предприятия сообщил, что с начала июня планируется отмена простоя и возобновление производства автомобильных шин. В конце мая на предприятии ожидают поступление каучука. Выходить из простоя будут постепенно. Но все без исключения сотрудники, по заверениям руководства компании, будут получать 100% зарплаты», — уточнил он.

Предприятие приостановило производство в конце марта. Как тогда отмечал Артамонов, компания приняла такое решение из-за возникших логистических сложностей с доставкой материалов из-за рубежа. По его словам, региональные власти «предложили помощь с адаптацией к новым условиям логистики» и заявили о готовности «оказывать содействие по линиям Минпромторга и Минтранса», чтобы ускорить доставку материалов.

7 апреля газета «Коммерсант», подсчитавшая данные системы маркировки «Честный знак», сообщила о том, что в России складских запасов шин хватит на один-два года. По информации издания, запасы шин для легковых автомобилей в стране к началу апреля составляли около 61 млн штук: 26,5 млн летних, 14 млн зимних, 11,5 млн зимних нешипованных и около 9 млн всесезонных. На складах шин для грузовиков, сельхозтехники и автобусов находилось 18,1 млн единиц.

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