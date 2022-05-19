Дороги к стадионам обновят в Калужской области

В Калужской области отремонтируют дороги, ведущие к спортивным объектам. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В частности, в Калуге уже идет ремонт дороги на улице Баррикад, которая ведет к Дворцу спорта, построенному в 2021 году.

В пресс-службе регионального правительства газете «Вести» сказали, что развитие массового спорта напрямую связано с модернизацией инфраструктуры, в том числе транспортной.

В России в этом году отремонтируют около 600 км дорог, ведущих к спортивным объектам.

Ранее сообщалось, что в Калужской области по нацпроекту в этом году приведут в порядок участок автодороги Малоярославец — Боровск — Комлево — Роща. Протяженность ремонтируемого участка составит 2,5 км.