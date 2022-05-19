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Орешкин заверил в преодолении Россией любых проблем

Орешкин: Россия преодолеет любые кризисы и станет сильнее
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Россия преодолеет любые проблемы и станет только сильнее. Об этом 19 мая заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

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«В чем я абсолютно уверен? Любые проблемы наша страна преодолеет. Россия станет только сильнее, и мы обязательно победим», — сказал он.

По его словам, страна будет развиваться технологически и экономически суверенно.

«Это не означает, что мы будем стараться сделать все сами. Как я сказал, экономика наша будет открытой, но все ключевые технологии, передовые технологии должны создаваться в России в партнерстве с другими странами, но должны быть нам доступны», — объяснил он.

Для этого придется улучшать инженерную школу, создавать новые инструменты финансирования, указал помощник главы государства.

Российская экономика будет открыта к внешнему миру и станет опираться на частную инициативу, так как только такая экономика может быть созидательной. Россия сделает разворот в пользу частного сектора, добавил Орешкин.

Ранее в ходе выступления он допустил, что к концу 2022 года в мире возможен глобальный голод. Необходимо сделать так, чтобы Россия от него не пострадала. Примерно 60% роста цены на пшеницу, по его оценке, стало следствием безответственной монетарной политики США, печатания необеспеченного доллара в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

17 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что очередные пакеты санкций против России повлияют на проблемы с продовольствием к концу 2022 года. В тот же день телеканал Arte передавал, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекордные €435. Одной из причин повышения стоимости указывались последствия антироссийских санкций.

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