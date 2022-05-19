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АиФ.ru запустил спецпроект «100 лет пионерскому движению»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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К 100-летию создания первой пионерской организации «АиФ.ru» запустил спецпроект «100 лет пионерскому движению». Он состоит из 11 глав, рассказывающих о главных атрибутах пионерии: от истории рождения, законов и торжественной клятвы до «Зарницы», знаменитого галстука и «Пионерской зорьки».

Главная идея спецпроекта — не только ностальгическая, но и образовательная. Взрослым, которые были пионерами, он принесет воспоминания о детстве, об «Артеке», о песнях и товарищах, сегодняшним детям и подросткам поможет узнать историю не только самой организации, но и судеб пионеров-героев, которые вступили в смертельную схватку с фашизмом.

Дизайн спецпроекта выполнен иллюстраторами «АиФ.ru», текст писал редактор рубрики «Общество» Андрей Сидорчик.

«Тема очень востребована самой широкой аудиторией. В марте 2015 года «АиФ.ru» выпустил спецпроект «Пионеры-герои» посвященный подвигам пионеров в период Великой Отечественной войны. Этот проект стал самым читаемым в истории «АиФ.ru» , собрав более 1 млн посетителей», — комментирует старт нового спецпроекта заместитель генерального директора по развитию цифрового направления и новым медиа ИД «АиФ» Денис Халаимов.

Также в честь юбилея пионерии и в дополнение к спецпроекту выпущен стикерпак «Всегда готов!» в Telegram. Скачать его можно по ссылке.

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