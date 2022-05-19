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Лукашенко заявил о планах разработать до конца года ракету типа «Искандер»

Лукашенко: Минск рассчитывает до конца года разработать ракету типа «Искандер» при содействии РФ
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Белоруссия рассчитывает к концу года разработать в стране ракету типа «Искандер» при содействии России. Об этом заявил в четверг, 19 мая президент республики Александр Лукашенко.

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«С [президентом России Владимиром] Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами быстрее создадим нормальную ракету — к концу этого года получим ракету типа «Искандер», — приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее, 16 мая, на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве главы двух стран обсудили ряд вопросов оборонно-промышленного комплекса, включая работу в области ракетостроения.

До этого Лукашенко уже заявлял о намерении Минска создать свою новую ракету по образцу «Искандер» и сказал, что договорился с Москвой о помощи в ее производстве.

Кроме того, Белоруссия планирует приобрести у России ракетные комплексы «Искандер», которые могут быть задействованы для обороны государства.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» пришел на замену советскому комплексу «Ока». Его разработали в научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» и приняли на вооружение в 2006 году. Новый ОТРК считается едва ли не самым грозным оружием Вооруженных сил России. Боевые части ракет в обычном снаряжении способны уничтожать малоразмерные и площадные цели в глубине войск противника. На расстоянии в сотни и тысячи километров ракета попадает в цель с вероятностью отклонения не более чем 5 м.

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