Скандинавский гамбит НАТО

Решение Швеции и Финляндии о подаче заявки на вступление в НАТО на Западе часто пытаются представить как некий переломный момент в отношениях России и Североатлантического альянса, триумф апологетов его расширения. Дополнительная экспансия этого антироссийского блока в Скандинавии — своего рода компенсация атлантистам, по логике которых окружение нашей страны натовской военной инфраструктурой должно стать безостановочным, за уже озвученный Владимиром Зеленским отказ Украины от интеграции в альянс. Но реальность, как это нередко бывает, существенно отличается от мифов, культивируемых западными СМИ и политиками.

Во-первых, с учетом позиции Турции сроки, темпы и скорость присоединения двух этих государств к НАТО вызывают серьезные вопросы. А тема о приеме Швеции и Финляндии способна стать для всей организации, давно переживающей тяжелые времена («смерть мозга» по Эммануэлю Макрону), яблоком раздора с деструктивными долгосрочными последствиями — даже если Вашингтон в итоге его и продавит. Нынешнее единство на почве антироссийского настроя — лишь временное, и давно назревавшие разногласия вроде тех, что сейчас прямо обозначил Реджеп Тайип Эрдоган, рано или поздно вновь выйдут наружу. Только теперь число спорных и проблемных моментов, препятствующих нормальному функционированию альянса, значительно увеличится.

Во-вторых, общественное мнение в этих двух странах если и поддерживает решение своих лидеров (в чем, опять же, не может быть полной уверенности — никаких референдумов там и в помине не было), то скорее руководствуясь пропагандистскими клише и эмоциями, тогда как тот же безъядерный статус для местных жителей по-прежнему остается крайне важным. Вполне может выйти и так, что со временем шведы и финны поймут реальную цену вхождения в альянс и столкнутся, к примеру, с американским давлением по вопросу о резком увеличении военного бюджета или о размещении на своей территории оружия массового поражения.

В этой ситуации не избежать внутреннего кризиса и серьезных потрясений, подобных тем, что Западная Европа переживала в 1960–1980-е годы. Заранее подстраховываясь, в Стокгольме и Хельсинки могут сделать выбор в пользу «датско-норвежского» варианта, подразумевающего крайне ограниченную военную интеграцию, что сильно обесценит весь пафос относительно исторического значения их вхождения в НАТО.

Наконец, в-третьих, в отличие от Украины, которая действительно, оказавшись в военном блоке, могла поставить планету на грань третьей мировой, конфликтный потенциал отношений России со Швецией и Финляндией крайне незначителен. У нас нет территориальных споров (финны, в отличие от украинцев с их бессмысленным упорством по крымскому вопросу, в свое время проявили мудрость, признав потерю Карелии ради будущего добрососедских отношений); не наблюдается в этих государствах и притеснения русскоязычных жителей неонацистскими элементами. У России есть опыт мирного и конструктивного сосуществования со странами — членами альянса — от Турции до Венгрии. Да и в целом пока что нет оснований предполагать, что шведы и финны выберут, скажем, прибалтийскую модель диалога — это попросту не в их интересах.

Примечательно другое обстоятельство. Через русофобскую истерию и нагнетание параноидальных страхов среди своих союзников относительно целей специальной военной операции России США, похоже, перешли к решению давно запланированных задач по окончательному превращению Европы в свой геополитический придаток. До сих пор, на протяжении десятилетий, европейцы хоть и существовали в фарватере политики Вашингтона, но периодически демонстрировали независимый характер. Можно вспомнить и особую позицию Франции и Германии по вопросу о расширении альянса в конце 2000-х годов, и прагматичный, основанный не на идеологии, а на культурных и экономических связях подход отдельных государств, как той же Чехии, к диалогу с Москвой.

В самом ЕС всегда особую роль играли страны-члены, не входившие в НАТО и исповедовавшие принцип нейтралитета — собственно, именно поэтому, между двумя этими организациями до недавнего времени все-таки можно было поставить знак различия. Теперь же эпоха хоть и относительного, но всё же существовавшего в Европе плюрализма уходит в прошлое. Неоимперское мышление американского руководства требует соответствующей модели управления сателлитами. Соответственно, заверения Киева о том, что Украина готова присоединиться к ЕС, оставив надежду на вступление в НАТО, на практике могут быть либо наивным самообманом, либо целенаправленной попыткой ввести Россию в заблуждение.

Как показывает пример Швеции и Финляндии, на определенном этапе США под тем или иным предлогом способны снова решиться усилить давление на Россию и вернуться к попыткам окружить ее — и тогда ни мнение населения, ни вопросы реальной политической целесообразности расширения альянса для отдельных нейтральных стран не будут интересовать вашингтонских руководителей.

Нынешний опыт ускоренной интеграции Стокгольма и Хельсинки в состав НАТО — через информационное накачивание широких масс пропагандой и мифологизацию «русской угрозы» — должен стать для нас важным уроком. Все заверения относительно оборонительной сущности этого американского проекта и отсутствия планов по взятию России в кольцо (а ведь тут можно вспомнить и активизацию США на азиатско-тихоокеанском направлении) — лишь попытка усыпить нашу бдительность. Создание буферной зоны безопасности, в том числе через проведение специальной военной операции на Украине, остается единственным вариантом сдерживания экспансионистских устремлений альянса. В противном случае и Украина, и Грузия, и Молдова неизбежно последуют по шведско-финскому пути.

Авторы — проректоры Дипломатической академии МИД России

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